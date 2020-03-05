Дело вагонов: В РФ заявили о победе над Украиной

В РФ сочли решение ВТО победой, поскольку оно "не повлечет за собой каких-то существенных действий" или изменений на российском рынке.

В России заявляют, что Всемирная торговая организация утвердила решение по спору с Украиной о поставках вагонов и железнодорожной техники в пользу РФ reform.energy

В России заявляют, что Всемирная торговая организация утвердила решение по спору с Украиной о поставках вагонов и железнодорожной техники в пользу РФ, сообщает РБК в четверг, 5 марта.

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При этом месяц назад украинские СМИ сообщили, что ВТО приняла решение по данному делу в пользу Украины.

Как утверждают в Минэкономики РФ, третейская группа установила ряд нарушений со стороны России, однако их устранение “не повлечет за собой каких-то существенных действий“ или изменений на российском рынке.

В ведомстве решение посчитали победой.

“Если смотреть только на выводы Апелляционного органа, которые содержатся на последних страницах, то, действительно, создается впечатление, что Россия проиграла. Однако ни по одной из позиций, которые оспаривались Украиной в апелляции, орган не нашел нарушений нами правил ВТО“, - заявила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова.

Данный иск в ВТО Украина подала в 2015 году. По данным правительства, в результате российских ограничений украинский экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 год сократился более чем в 20 раз - с 2,6 млрд долларов до 95 млн долларов.

Напомним, Украина введет пошлины на стальную продукцию РФ.

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