Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Дело вагонов: В РФ заявили о победе над Украиной

Комментариев: 10
В РФ сочли решение ВТО победой, поскольку оно "не повлечет за собой каких-то существенных действий" или изменений на российском рынке.
В России заявляют, что Всемирная торговая организация утвердила решение по спору с Украиной о поставках вагонов и железнодорожной техники в пользу РФ
В России заявляют, что Всемирная торговая организация утвердила решение по спору с Украиной о поставках вагонов и железнодорожной техники в пользу РФ
reform.energy

В России заявляют, что Всемирная торговая организация утвердила решение по спору с Украиной о поставках вагонов и железнодорожной техники в пользу РФ, сообщает РБК в четверг, 5 марта.

Читай также: ЕС и Британия начали обсуждать торговое соглашение после Brexit

При этом месяц назад украинские СМИ сообщили, что ВТО приняла решение по данному делу в пользу Украины.

Как утверждают в Минэкономики РФ, третейская группа установила ряд нарушений со стороны России, однако их устранение “не повлечет за собой каких-то существенных действий“ или изменений на российском рынке.

В ведомстве решение посчитали победой.

“Если смотреть только на выводы Апелляционного органа, которые содержатся на последних страницах, то, действительно, создается впечатление, что Россия проиграла. Однако ни по одной из позиций, которые оспаривались Украиной в апелляции, орган не нашел нарушений нами правил ВТО“, - заявила директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Екатерина Майорова.

Данный иск в ВТО Украина подала в 2015 году. По данным правительства, в результате российских ограничений украинский экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 год сократился более чем в 20 раз - с 2,6 млрд долларов до 95 млн долларов.

Напомним, Украина введет пошлины на стальную продукцию РФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: Россия, Украина, вагоны, ВТО, торговые войны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (10)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Boxelohos    05.03.2020, 21:04
Оценка:  +2
Boxelohos
Знаете ли вы, что журнашлюха Шария Белоглазова дружит с идейным врагом Белецким (был, к примеру, руководителем Правый Сектор-Восток). Поиграем в угадайку: кто помогает Шарию СОЗДАВАТЬ новости про то, как власть в Украине захватили фашисты? Регор оказался марионеткой, так нифига и не поняв
гость  (аноним)  05.03.2020, 19:52
Оценка:  -3
гость
19:40 ВШИВАЯ, НАРЯДИСЬ В ВШИВАНКУ И СКАЧИ НА МАЙДАН. КАСТРЮЛЮ НАПЯЛЬ НА ТУПУЮ РАГУЛЬЮ РЕПУ.
nommu1    05.03.2020, 22:47
Оценка:  0
nommu1
'НАРЯДИСЬ В ВШИВАНКУ'
Откуда, глупый лапоть, вылез?)
Анатолий    05.03.2020, 19:51
Оценка:  +2
Анатолий
На Росії, редакторе, на Росії!!! А що там на ній заявляють, мені не цікаво!
гость  (аноним)  05.03.2020, 19:40
Оценка:  +2
гость
Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!

ПУТЫН, ВВИДИ ВАЙСКАААААААА
ДЕДЫВАЕВАЛЕ

ВОИСТИ НУ: - ХОРОШИЙ КАЦАПОИД - МЕРТВЫЙ КАЦАПОИД!
гость  (аноним)  05.03.2020, 18:42
Оценка:  +4
гость
Говнобыдло русофашистское говно путлеровское пулю в лоб и в землю
гость  (аноним)  05.03.2020, 18:36
Оценка:  -8
гость
Гасить хохлобанов на всех поворотах,чтоб рагулье даже головы не поднимало .
SINOBI-LIFE    05.03.2020, 19:14
Оценка:  +3
SINOBI-LIFE
Смерть гнидам рашистским!!!!
nommu1    05.03.2020, 22:48
Оценка:  0
nommu1
'Гасить хохлобанов'
ты ж#пу свою жирную с дивана сначала подними. гаситель хренов))
SINOBI-LIFE    05.03.2020, 18:29
Оценка:  +6
SINOBI-LIFE
Да у срасеянцев везде победы и прорывы,даже в Сирии!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь