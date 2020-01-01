ЕС и Британия начали обсуждать торговое соглашение после Brexit

Трехдневный раунд переговоров пройдет Брюсселе с участием главных переговорщиков Мишеля Барнье и Дэвида Фроста.

Британия и ЕС хотят достичь соглашения до конца года Getty Images

Власти Евросоюза и Великобритания в понедельник начали переговоры о торговом сотрудничестве после Brexit. Речь идет о ежегодной торговле в размере 500 млрд евро, сообщает Reuters 2 марта.

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Первый раунд переговоров проходит в Брюсселе с участием главных переговорщиков Мишеля Барнье (ЕС) и Дэвида Фроста (Великобритания). Ожидается, что он продлится три дня.

Как известно, нынешний переходный период, который начался с выходом Британии из ЕС 31 января, истекает в конце года.

“Обе стороны заявляют, что хотят достичь соглашения до конца года, чтобы с 2021 началось новое сотрудничество по всем направлениям, от авиации до рыболовства и обмена студентами“, – говорится в сообщении.

Второй раунд переговоров состоится в Лондоне до конца марта, а затем каждые две-три недели будут проводиться новые.

“ЕС хочет предоставить Британии выгодный доступ к единому рынку в обмен на надежные гарантии того, что Лондон предотвратит демпинг. Но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявлял, что хочет отойти от ЕС и отказывается подчиняться его правилам или юрисдикции его высшего суда – все это необходимо, по мнению блока, для обеспечения честной конкуренции“, – пишет агентство.

В июне Великобритания и ЕС проведут оценку возможности заключения основного торгового соглашения до конца года.

Напомним, Британия отменит часть торговых ограничений для Украины и России.

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