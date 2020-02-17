Великобритания ужесточит условия для трудовых мигрантов

Все работники должны будут владеть английским, иметь постоянную работу и хороший заработок.

Великобритания планирует ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов на территории страны. Об этом пишет Reuters.

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Такое решение в Британии приняли из-за выхода страны из состава Евросоюза.

“Наша новая иммиграционная система перекроет поток зарубежной низкоквалифицированной рабочей силы“, - заявила министр внутренних дел Прити Патель.

Чиновница рассказала, что работники должны будут зарабатывать определенные баллы, чтобы работать в Великобритании. Кроме того, люди должны будут знать английский язык, иметь стабильную работу с хорошей зарплатой.

Дополнительные баллы трудовые мигранты смогут получить, если работают в сфере, где есть дефицит кадров.

Напомним, Британия отменит часть торговых ограничений для Украины и России.

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