Великобритания ужесточит условия для трудовых мигрантов
Великобритания планирует ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов на территории страны. Об этом пишет Reuters.
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Такое решение в Британии приняли из-за выхода страны из состава Евросоюза.
“Наша новая иммиграционная система перекроет поток зарубежной низкоквалифицированной рабочей силы“, - заявила министр внутренних дел Прити Патель.
Чиновница рассказала, что работники должны будут зарабатывать определенные баллы, чтобы работать в Великобритании. Кроме того, люди должны будут знать английский язык, иметь стабильную работу с хорошей зарплатой.
Дополнительные баллы трудовые мигранты смогут получить, если работают в сфере, где есть дефицит кадров.
Напомним, Британия отменит часть торговых ограничений для Украины и России.
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