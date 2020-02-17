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Великобритания ужесточит условия для трудовых мигрантов

Комментариев: 1
Все работники должны будут владеть английским, иметь постоянную работу и хороший заработок.
Великобритания планирует ужесточить для трудовых мигрантов
Великобритания планирует ужесточить для трудовых мигрантов
depositphotos.com

Великобритания планирует ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов на территории страны. Об этом пишет Reuters.

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Такое решение в Британии приняли из-за выхода страны из состава Евросоюза.

“Наша новая иммиграционная система перекроет поток зарубежной низкоквалифицированной рабочей силы“, - заявила министр внутренних дел Прити Патель.

Чиновница рассказала, что работники должны будут зарабатывать определенные баллы, чтобы работать в Великобритании. Кроме того, люди должны будут знать английский язык, иметь стабильную работу с хорошей зарплатой.

Дополнительные баллы трудовые мигранты смогут получить, если работают в сфере, где есть дефицит кадров.

Напомним, Британия отменит часть торговых ограничений для Украины и России.

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Теги: Великобритания, Трудовая миграция, Brexit
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.02.2020, 14:32
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гость
гость (аноним) 17.02.2020, 13:59Оценка: 0 ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!

Гыгыкай в свою дупу!ПШЕКАМ И ШПРОТАМ в Англию путь закроют, тогда и лохлам некуй делать будет у ляхов и шпрот!
гость  (аноним)  17.02.2020, 13:59
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!

Уе.б.ан Рабинович, из ОПГ "За життя", предложил направить делегацию на мацковию, чтобы с кацапскими выблядками отметить так называемый "День победы". Вот паскуда жидовская, вот мразь!!!
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