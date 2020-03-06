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Цена на нефть упала ниже 50 долларов

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Страны ОПЕК+ до сих пор не согласовали дополнительных объемов сокращения добычи "черного золота". Россия выступила против такого развития событий.
"Черное золото" в последние дни стабильно дорожает
"Черное золото" в последние дни стабильно дорожает
depositphotos.com

Мировые цены на нефть эталонных марок снизились до минимума почти за три года в ожидании решения ОПЕК+ относительно дополнительного сокращения добычи. Об этом свидетельствуют результаты торгов утром в пятницу, 6 марта.

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Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $0,71 (1,42%) – до $49,28 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $0,60 (1,31%) – до $45,30 за баррель.

С начала текущей недели Brent и WTI потеряли более 2% стоимости. А спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,98 в пользу Brent.

Напомним, нефтяники оценили потери из-за коронавируса.

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Теги: нефть, ОПЕК, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent, добыча нефти
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Комментариев (3)
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Кайдаш    06.03.2020, 11:31
Оценка:  -1
Кайдаш
Скидываемся на гуманитарную помощь для рязанских, что же делать....
ВыВсеВрете+    06.03.2020, 11:37
Оценка:  -1
ВыВсеВрете+
Ты себе помоги, нищеброд.
Кайдаш    06.03.2020, 11:42
Оценка:  0
Кайдаш
Ты в курсе моих финансовых дел?
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