Цена на нефть упала ниже 50 долларов

Страны ОПЕК+ до сих пор не согласовали дополнительных объемов сокращения добычи "черного золота". Россия выступила против такого развития событий.

Мировые цены на нефть эталонных марок снизились до минимума почти за три года в ожидании решения ОПЕК+ относительно дополнительного сокращения добычи. Об этом свидетельствуют результаты торгов утром в пятницу, 6 марта.

Читай также: Оптовые цены на дизтопливо упали ниже 19 грн за литр

Так, майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $0,71 (1,42%) – до $49,28 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $0,60 (1,31%) – до $45,30 за баррель.

С начала текущей недели Brent и WTI потеряли более 2% стоимости. А спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $3,98 в пользу Brent.

Напомним, нефтяники оценили потери из-за коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram