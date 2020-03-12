АЗС снижают цены на автомобильное топливо

Некоторые АЗС снизили цену сразу на гривну.

В Украине снижаются цены на бензин и дизельное топливо depositphotos.com

В Украине снижаются цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает enkorr.

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Некоторые сети АЗС понизили цены на бензин на 20-22 копейки за литр. В частности, в сети Shell бензин А-92 можно купить за 25,20 грн/л, А-95 — 26,90 грн/л, ДТ — 25,96 грн/л.

Понизила цены и АЗС Mango — приблизительно на 20 копеек.

Сеть АЗС Marshal понизила цену на бензин и вовсе на 50 копеек за литр, ДТ — на 20 копеек за литр.

Кировоградская сеть “Рур Групп“ опустила цены сразу на гривну.

Напомним, АМКУ ожидает снижения цен на автозаправках.

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