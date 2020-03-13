Ирак разрешил ввоз мяса птицы из Украины

Украинская Госпродпотребслужба получила письмо от главного государственного инспектора Ирака.

Ирак снял ограничения на ввоз из Украины продукции птицеводства, введенные в связи со вспышкой птичьего гриппа в Винницкой области в январе. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

“По результатам работы Госпродпотребслужбы и учитывая отчет, поданный во Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ), компетентный орган Ирака снял ограничения с Украины относительно гриппа птицы“, – говорится в сообщении со ссылкой на письмо главного государственного инспектора Ирака.

Также отмечается, что 7 марта вступило в силу решение Европейской комиссии относительно зонирования по гриппу птицы в Украине.

“Таким образом Европейская комиссия отменила ограничения на сертификацию продукции птицеводства для экспорта в страны-члены ЕС по всей территории Украины, а это значит, что с 7 марта 2020 года экспорт курятины в страны ЕС возобновлен“, – добавили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, Украина возобновила экспорт курятины в Европу.

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