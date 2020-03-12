Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина возобновила экспорт курятины в Европу

Комментариев: 0
При этом запрет на поставки украинской курятины в ЕС из территории Винницкой области продолжает действовать.
В ЕС снимают эмбарго на украинскую курятину
В ЕС снимают эмбарго на украинскую курятину
depositphotos.com

Украинские производители мяса птицы возобновили экспорт продукта в Евросоюз. Об этом УНН рассказали в Госпродпотребслужбе.

“С 7 марта 2020 года экспорт курятины в страны ЕС возобновлен“, - сообщили контролеры.

Наряду с этим, запрет на поставки украинской курятины в ЕС из территории неблагополучной зоны, расположенной в Немировском районе Винницкой области, продолжает действовать, информируют контролеры.

Читай также: Молдова запретила ввоз мяса птицы и яиц из Украины

Учет объемов экспортируемой продукции ведется Государственной таможенной службой Украины, рассказали в Госпродпотребслужбе.

Напомним, Украина вошла в тройку самых крупных экспортеров мяса птицы в ЕС.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: Украина, экспорт, птица, курятина, Госпродпотребслужба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь