Украина возобновила экспорт курятины в Европу
Украинские производители мяса птицы возобновили экспорт продукта в Евросоюз. Об этом УНН рассказали в Госпродпотребслужбе.
“С 7 марта 2020 года экспорт курятины в страны ЕС возобновлен“, - сообщили контролеры.
Наряду с этим, запрет на поставки украинской курятины в ЕС из территории неблагополучной зоны, расположенной в Немировском районе Винницкой области, продолжает действовать, информируют контролеры.
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Учет объемов экспортируемой продукции ведется Государственной таможенной службой Украины, рассказали в Госпродпотребслужбе.
Напомним, Украина вошла в тройку самых крупных экспортеров мяса птицы в ЕС.
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