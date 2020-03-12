Украина возобновила экспорт курятины в Европу

При этом запрет на поставки украинской курятины в ЕС из территории Винницкой области продолжает действовать.

В ЕС снимают эмбарго на украинскую курятину depositphotos.com

Украинские производители мяса птицы возобновили экспорт продукта в Евросоюз. Об этом УНН рассказали в Госпродпотребслужбе.

“С 7 марта 2020 года экспорт курятины в страны ЕС возобновлен“, - сообщили контролеры.

Наряду с этим, запрет на поставки украинской курятины в ЕС из территории неблагополучной зоны, расположенной в Немировском районе Винницкой области, продолжает действовать, информируют контролеры.

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Учет объемов экспортируемой продукции ведется Государственной таможенной службой Украины, рассказали в Госпродпотребслужбе.

Напомним, Украина вошла в тройку самых крупных экспортеров мяса птицы в ЕС.

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