Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина вошла в тройку самых крупных экспортеров мяса птицы в ЕС

Комментариев: 0
В 2019 году Украина продала в страны ЕС 134 262 тонны мяса птицы.
Украина в прошлом году вошла в тройку самых крупных экспортеров птичьего мяса в Евросоюз
Украина в прошлом году вошла в тройку самых крупных экспортеров птичьего мяса в Евросоюз
Getty Images

Украина в прошлом году вошла в тройку самых крупных экспортеров птичьего мяса в Евросоюз. Об этом пишет Экономическая правда, ссылаясь на данные Еврокомисии.

Читай также: Китай перестанет покупать украинское мясо

В 2019 году наша страна продала в страны ЕС 134 262 тонны мяса птицы. Это на 8,6% больше, чем в 2018 году.

На первом и втором местах по количеству экспорта мяса птицы оказались Бразилия и Таиланд. Эти страны в 2019 году экспортировали 313,6 и 308,6 тысячи тонн мяса птицы соответственно.

Напомним, более 10 стран ввели запрет за ввоз украинского мяса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: мясо, ЕС, экспорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь