Украина вошла в тройку самых крупных экспортеров мяса птицы в ЕС

В 2019 году Украина продала в страны ЕС 134 262 тонны мяса птицы.

Украина в прошлом году вошла в тройку самых крупных экспортеров птичьего мяса в Евросоюз Getty Images

Украина в прошлом году вошла в тройку самых крупных экспортеров птичьего мяса в Евросоюз. Об этом пишет Экономическая правда, ссылаясь на данные Еврокомисии.

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В 2019 году наша страна продала в страны ЕС 134 262 тонны мяса птицы. Это на 8,6% больше, чем в 2018 году.

На первом и втором местах по количеству экспорта мяса птицы оказались Бразилия и Таиланд. Эти страны в 2019 году экспортировали 313,6 и 308,6 тысячи тонн мяса птицы соответственно.

Напомним, более 10 стран ввели запрет за ввоз украинского мяса.

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