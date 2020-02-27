Такая ситуация сложилась на фоне вспышки птичьего гриппа в Украине.

Более 10 стран ввели запрет за ввоз украинского мяса птицы из-за вспышки птичьего гриппа в нашей стране. Речь идет о Японии, Корее, Азербайджане, Армении, Молдове, Ираке, Филиппинах, Марокко, Тунисе, Сингапуре, Кувейте, Саудовской Аравии и других. Об этом сообщает пресс-служба Международного агроиндустриального холдинга (МХП).

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В то же время, ЕС принял решение частично отменить запрет на ввоз украинского мяса. Пока Украина ждет официального подтверждения из ЕС.

“Украина должна провести полную зачистку территории, на которой выявлена вспышка гриппа и объявить карантин продолжительностью в три месяца. В это время происходит тщательное наблюдение за территорией и птицей. После этого любая страна может направить в Украину своих представителей с целью проверки качества и эффективности мер, принятых страной“, - рассказал советник главы правления МХП по внешнеэкономическим вопросам Дмитрий Лось.

Также представитель МХП рассказал, что Украина ввела программу активного надзора, которая будет наблюдать за ситуацией.

Напомним, Молдова запретила ввоз мяса птицы и яиц из Украины.



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