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Индийская биржа приостановила торги впервые с 2008 года

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Это произошло впервые с 2008 года, после того как индекс Nifty снизился на 10% до отметки 8554 уже за первые 30 минут после открытия биржи.
Индийская биржа приостановила торги впервые с 2008 года из-за падения индексов
Индийская биржа приостановила торги впервые с 2008 года из-за падения индексов
depositphotos.com

Индийская фондовая биржа приостановила торги на 45 минут после обвала котировок основных индексов более чем на 10% - это произошло впервые с 2008 года, сообщает газета Hindustan Times.

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Индекс Nifty снизился на 10% до отметки 8554 уже за первые 30 минут после открытия биржи, Sensex - на 9,8% до 29564, что привело к 45-минутной приостановке торгов. Однако, день завершился общей положительной динамикой, индекс Sensex вырос до 34103, а Nifty до 10023.

“Правительство и Резервный банк тщательно следят за ситуацией. Мы примем все необходимые меры“, - сказал главный экономический советник при правительстве Индии Кришнамурти Субраманьян.

В качестве причины резкого падения котировок он назвал пандемию коронавируса.

Напомним, богатейшие люди мира потеряли за сутки $78 млрд.

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Теги: нефть, Индия, Биржи, финансы, биржа, Фондовая биржа, Коронавирус
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