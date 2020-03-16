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Минэкономики Украины ухудшит макропрогноз

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В то же время, в министерстве акцентируют, что существенного падения экономики не ожидают.
В Украине намерены ухудшить макропрогноз
В Украине намерены ухудшить макропрогноз
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В Украине намерены ухудшить макропрогноз на следующие три года - 2021-2023. Такое решение было принято в связи с ухудшением экономической ситуации в стране. Об этом заявили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщает Интерфакс-Украина.

“Обнародовать цифры сегодня рано. Единственное, что можем отметить, что темпы роста экономики будут слабее по сравнению с прогнозируемыми ранее, в большей степени из-за слабого экспорта, который обусловленный снижением спроса и цен на мировых рынках“, - рассказали в Минэкономики.

В министерстве акцентируют, что существенного падения экономики не ожидают. 

“Ключевые основания для этого - взвешенная макроэкономическая политика в последние годы (и фискальная, и монетарная), надежная банковская система (высокая ликвидность), отсутствие значительных дисбалансов во внешней сфере (дефицит счета текущих операций ожидается на уровне около 3% от ВВП, размер международных резервов - $ 26,6 млрд) и квазифискальных дефицитов (например, в энергетической сфере)“, - объясняет Минэкономики.

В то же время, в Минэкономики признают, что влияние коронавируса на Украину будет более сильное, чем предполагалось ранее. 

“Последние события на мировых рынках показали, что влияние будет сильнее. В рамках нынешнего прогнозного цикла мы это будем все изучать, отслеживать динамику мировых рынков, формировать и оценивать вероятность различных сценариев для Украины“, - подчеркнули в министерстве.

Напомним, Нацбанк снизил учетную ставку до 10%.

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Теги: Минэкономики, макропрогноз, коронавирус, экономический кризис
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