В США почти до нуля снизили учетную ставку

Базовая процентная ставка снизилась до 0-0,25% на фоне пандемии коронавируса. Американский лидер приветствовал решение регулятора.

Федеральная резервная система (ФРС) США в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса снизила ключевую ставку почти до нуля. Об этом говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке, распространенном 15 марта.

“Последствия коронавируса будут оказывать воздействия на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%“, - подчеркнули в комитете.