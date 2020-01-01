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В США почти до нуля снизили учетную ставку

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Базовая процентная ставка снизилась до 0-0,25% на фоне пандемии коронавируса. Американский лидер приветствовал решение регулятора.
Здание Федеральной резервной системы США в Вашингтоне
Здание Федеральной резервной системы США в Вашингтоне
wikipedia.org
Федеральная резервная система (ФРС) США в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса снизила ключевую ставку почти до нуля. Об этом говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке, распространенном 15 марта.
 
“Последствия коронавируса будут оказывать воздействия на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%“, - подчеркнули в комитете.
 
Президент США Дональд Трамп приветствовал решение Федрезерва о снижении ключевой ставки.

“Я поздравляю ФРС с этим. Это замечательно для нашей страны“, - заявил он на пресс-конференции.

Напомним, мировые рынки почти вернулись в “зеленую зону“.

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Теги: США, Трамп, ФРС, Дональд Трамп, ФРС США
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