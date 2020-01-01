В США почти до нуля снизили учетную ставку
Базовая процентная ставка снизилась до 0-0,25% на фоне пандемии коронавируса. Американский лидер приветствовал решение регулятора.
Федеральная резервная система (ФРС) США в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса снизила ключевую ставку почти до нуля. Об этом говорится в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке, распространенном 15 марта.
“Последствия коронавируса будут оказывать воздействия на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%“, - подчеркнули в комитете.
Президент США Дональд Трамп приветствовал решение Федрезерва о снижении ключевой ставки.
“Я поздравляю ФРС с этим. Это замечательно для нашей страны“, - заявил он на пресс-конференции.
Напомним, мировые рынки почти вернулись в “зеленую зону“.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил