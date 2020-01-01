Альфа-банк перестал продавать валюту
На рынке наличный доллар сегодня в дефиците .
Альфа-банк перестал продавать валюту. Это связано с дефицитом наличной валюты в Украине. Об этом сообщается на сайте банка.
“Продажа наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлена. Покупка валюты у населения – без изменений. Обменять валюту клиенты банка могут онлайн в приложении Alfa-Mobile Ukraine”, - сказано в сообщении.
Также в банке акцентируют, что приостановлена выдача долларов с клиентских счетов.
Более того, банк временно закрывает некоторые отделения.
Напомним, НБУ пояснил, что происходит с курсом доллара в Украине.
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