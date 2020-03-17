Министр экономики рассказал, когда Украина почувствует последствия из-за коронавируса

Украина и мир входят в очень сложную экономическую ситуацию, считает министр .

Влияние коронавируса на экономику Украины можно будет оценить через 3-6 месяцев. Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, пишет Укринформ.

“Украина и мир входят в очень сложную экономическую ситуацию. Кризис всегда ожидаемый, но всегда происходит через непредсказуемые факторы. Таким фактором стал коронавирус, и основные последствия мы будем видеть не сейчас, а где-то через 3-6 месяцев. Это первый раз, когда мировой кризис будет вызван не финансовыми факторами, а промышленным и сервисным“,- сказал Петрашко.

Министр считает, что в первую очередь в Украине пострадает производство.

“Исходя из того, что я вижу, приоритетными в экономике есть два направления. Первый - поддержать и сбалансировать украинского производителя в ситуации, когда соседние рынки будут вводить протекционистские меры. Второе направление - создать фундаментальные условия для того, чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо“,- сказал Петрашко.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы избрали нового министра экономики Украины.

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