В Черновцах отменили льготы на проезд в транспорте

Так власти пытаются повлиять на пожилых людей, чтобы они оставались дома .

В Черновцах временно отменили льготы из-за карантина. Таким образом власть призывает старших людей отказаться от лишних поездок и находиться дома. Об этом сообщается на сайте горсовета.

“Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимыми для коронавируса, меньше передвигаться по городу, оставаться дома“, – сказал мэр Алексей Каспрук.

Чиновник акцентировал, что все льготы обязательно вернут после завершения карантина.

Напомним, нардепы установили штрафы за нарушение карантина.

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