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В Черновцах отменили льготы на проезд в транспорте

Комментариев: 2
Так власти пытаются повлиять на пожилых людей, чтобы они оставались дома .
В Черновцах временно отменили льготы из-за карантина
В Черновцах временно отменили льготы из-за карантина
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В Черновцах временно отменили льготы из-за карантина. Таким образом власть призывает старших людей отказаться от лишних поездок и находиться дома. Об этом сообщается на сайте горсовета. 

“Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимыми для коронавируса, меньше передвигаться по городу, оставаться дома“, – сказал мэр Алексей Каспрук.

Чиновник акцентировал, что все льготы обязательно вернут после завершения карантина. 

Напомним, нардепы установили штрафы за нарушение карантина.

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Теги: карантин, Коронавирус, Черновцы, льготы на проезд
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.03.2020, 12:19
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гость
BROKER666- иди ебнись головой об стенкую может полегчает дебилоид кастюлеголовый. Если дожив еж до этого возраста тогда может мозгов и побольшает.
BROKER666    18.03.2020, 12:07
Оценка:  0
BROKER666
вполне разумно - нехyй шастать
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