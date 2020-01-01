Нардепы установили штрафы за нарушение карантина

Штрафовать будут украинцев, которые нарушили условия обсервации или карантина .

Нардепы проголосовали за законопроект, который вводит штрафы для населения в условиях карантина depositphotos.com

Нардепы проголосовали за законопроект, который вводит штрафы для населения в условиях карантина. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Читай также: Можно ли заразиться коронавирусом через продукты - Минэкономики

В частности, штраф будет начисляться людям за самовольное оставление места обсервации.

Также в документе говорится о работе из дома и отпуске, декларировании доходов, госзакупках, ввозе медицинских изделий и медицинского оборудования.

Предполагается, что Кабмин будет контролировать цены на лекарства, а также социально важные товары.

В течение недели парламентарии должны определить суммы надбавок медработникам, которые занимаются лечением больных коронавирусом. Доплачивать будут до 200% от зарплаты.

“Нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины “О защите населения от инфекционных болезней“, другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями - влечет наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц – в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан“, - сказано в законе.

Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, - караются штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Если подобные действия привели к гибели людей, то могут и лишить свободы (на срок от пяти до восьми лет).

Напомним, Bloomberg назвал индикаторы для оценки влияния коронавируса на экономику.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram