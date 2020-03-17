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Bloomberg назвал индикаторы для оценки влияния коронавируса на экономику

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Агентство предложило пять индикаторов, которые позволяют отследить, как потребители реагируют на ситуацию, и получить своевременные данные.
Bloomberg назвал пять индикаторов влияния коронавируса на экономику
Bloomberg назвал пять индикаторов влияния коронавируса на экономику
EPA/UPG

Привычные показатели такие, как уровень занятости, инфляция и ВВП, не дают оценки влияния COVID-19 на экономику, поскольку данные по ним часто приходят с опозданием на месяц, сообщает Bloomberg.

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Поэтому агентство предложило пять индикаторов, которые позволяют отследить, как потребители реагируют на ситуацию, и получить своевременные данные.

Потребительские расходы составляют 70% мировой экономики, отмечает агентство, поэтому любая приостановка деятельности может нанести ущерб, в частности, помешать ее росту или привести к сокращению. Ряд секторов экономики уже пострадал от коронавируса.

Среди таких индикаторов Bloomberg называет гостиничный сектор, розничные продажи, кассовые сборы в кинотеатрах, театральную индустрию и потребительскую уверенность.

Так, по гостиничному сектору, Bloomberg приводит данные исследовательской компании STR, согласно которым в первую неделю марта заселенность гостиниц в США снизилась до 61,8%, что на 5% меньше аналогичных показателей прошлого года.

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Относительно розничных продаж, Bloomberg ссылается на исследование Johnson Redbook, которое показало, что на первый план вышла продажа преимущественно товаров первой необходимости, лекарств, моющих средств, хозяйственных товаров, продуктов и воды в бутылках.

На примере американской сети кинотеатров AMC Theatres, Bloomberg также демонстрирует, что кассовые сборы в кинотеатрах из-за коронавируса сократились в два раза, а кинокомпании переносят премьеры.

По четвертому индикатору - театральной индустрии, Bloomberg указывает на то, что в Нью-Йорке в первую неделю марта количество зрителей в театрах сократилось на 6,5%.

И, наконец, последний индикатор - потребительская уверенность - по рассчитанным Bloomberg данным, демонстрирует в США самый длительный период падения с 2015 года, и он сокращается шестую неделю подряд. Больше всего на поведение потребителей повлияло падение фондовых рынков.

Напомним, промпроизводство в Китае рухнуло до минимума за 30 лет.

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Теги: вирусы, экономика, Вирус, Bloomberg, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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