Bloomberg назвал индикаторы для оценки влияния коронавируса на экономику

Агентство предложило пять индикаторов, которые позволяют отследить, как потребители реагируют на ситуацию, и получить своевременные данные.

Привычные показатели такие, как уровень занятости, инфляция и ВВП, не дают оценки влияния COVID-19 на экономику, поскольку данные по ним часто приходят с опозданием на месяц, сообщает Bloomberg.

Читай также: Большинству авиакомпаний грозит банкротство до конца мая – Bloomberg

Поэтому агентство предложило пять индикаторов, которые позволяют отследить, как потребители реагируют на ситуацию, и получить своевременные данные.

Потребительские расходы составляют 70% мировой экономики, отмечает агентство, поэтому любая приостановка деятельности может нанести ущерб, в частности, помешать ее росту или привести к сокращению. Ряд секторов экономики уже пострадал от коронавируса.

Среди таких индикаторов Bloomberg называет гостиничный сектор, розничные продажи, кассовые сборы в кинотеатрах, театральную индустрию и потребительскую уверенность.

Так, по гостиничному сектору, Bloomberg приводит данные исследовательской компании STR, согласно которым в первую неделю марта заселенность гостиниц в США снизилась до 61,8%, что на 5% меньше аналогичных показателей прошлого года.

Читай также: Богатейшие люди мира с начала 2020 года потеряли 950 млрд долларов

Относительно розничных продаж, Bloomberg ссылается на исследование Johnson Redbook, которое показало, что на первый план вышла продажа преимущественно товаров первой необходимости, лекарств, моющих средств, хозяйственных товаров, продуктов и воды в бутылках.

На примере американской сети кинотеатров AMC Theatres, Bloomberg также демонстрирует, что кассовые сборы в кинотеатрах из-за коронавируса сократились в два раза, а кинокомпании переносят премьеры.

По четвертому индикатору - театральной индустрии, Bloomberg указывает на то, что в Нью-Йорке в первую неделю марта количество зрителей в театрах сократилось на 6,5%.

И, наконец, последний индикатор - потребительская уверенность - по рассчитанным Bloomberg данным, демонстрирует в США самый длительный период падения с 2015 года, и он сокращается шестую неделю подряд. Больше всего на поведение потребителей повлияло падение фондовых рынков.

Напомним, промпроизводство в Китае рухнуло до минимума за 30 лет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram