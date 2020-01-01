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Промпроизводство в Китае рухнуло до минимума за 30 лет

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Для возвращения к нормальной ситуации экономике Китая потребуется еще несколько месяцев, считают аналитики.
Падение промышленного производства в Китае в первые два месяца этого года оказалось самым сильным за последние 30 лет
Падение промышленного производства в Китае в первые два месяца этого года оказалось самым сильным за последние 30 лет
depositphotos.com

Падение промышленного производства в Китае в первые два месяца этого года оказалось самым сильным за последние 30 лет на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает Reuters со ссылкой на статистические данные властей КНР.

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Отмечается, что в январе-феврале промпроизводство упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в декабре, когда в Китае еще не распроcтранилась эпидемия, этот показатель рос на 6,9%.

Агентство указывает, что снижение статистических показателей оказалось больше ожидаемого. Больше всего обвал произошел в сфере торговли (-20,5%), инвестиций в основной капитал (-24,5%). Экспорт из КНР снизился в январе-феврале на 17,2%.

Уровень безработицы в Китае вырос до 6,2% в феврале, по сравнению с 5,2% в декабре и достиг самого высокого уровня с момента опубликования официальных отчетов.

Аналитики отмечают, что для возвращения к нормальной ситуации экономике Китая потребуется еще несколько месяцев. К тому же распространение пандемии по всему миру может привести к глобальной рецессии, что негативно скажется на спросе на китайские товары.

Напомним, падение промышленности в Китае положительно сказалось на экологии.

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Теги: глобальный экономический кризис, экономика, статистика, Китай, кризис, обвал, промпроизводство, Коронавирус
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