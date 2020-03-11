Экспорт Китая из-за коронавируса упал на 17%

Экспорт страны составил 292,45 млрд долларов. Внешняя торговля Китая впервые за два года вошла в дефицит на около семь млрд долларов.

Экспорт Китая снизился на 17,2% в январе и феврале на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Отмечается, что в январе-феврале 2020 году Китай экспортировал на мировые рынки на 292,45 млрд долларов - это на 60,75 млрд долларов меньше, чем за январь-февраль прошлого года.

Также сообщается, что импорт товаров в Китай сократился на 4%.

В общем в Китай завезли товаров на общую сумму 299,54 млрд долларов. Это означает, что внешняя торговля Китая впервые за 2 года вошла в дефицит на около 7 млрд долларов, хотя аналитики прогнозировали, что торговля Китая будет профицитной на 24,6 млрд долларов.

По прогнозам аналитиков, которых опросило агентство Bloomberg, экспорт упадет на 15,2%, а импорт - на 16,6% соответственно. В общем внешняя торговля Киаю за 2 месяца составила 591,99 млрд долларов - на 11% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, падение промышленности в Китае положительно сказалось на экологии.

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