Ущерб от коронавируса может составить $2,7 трлн - Bloomberg

Эксперты представили четыре сценария влияния COVID-19 на мировую экономику. При глобальной пандемии еврозона, США и Япония могут столкнуться с рецессией.

Мировая экономика может потерять до 2,7 триллиона долларов США (2,38 триллиона евро) из-за распространения коронавируса COVID-19. Такие данные приведены в прогнозе экспертов агентства Bloomberg, обнародованном в субботу, 7 марта. Читай также: В Великобритании мошенники наживаются на коронаврусе Это эквивалентно внутреннему валовому продукту Соединенного Королевства, отмечают они.

Авторы исследования описали четыре возможных сценария влияния заболевания на экономику.

Если Китай, откуда распространилось заболевание, возьмет его под контроль, а экономика страны во втором квартале справится с последствиями, вызванными вирусом, то влияние для всего мира и ведущих экономик будет незначительным, утверждают эксперты.

Но если власти КНР не смогут справиться с COVID-19 и крупные очаги заболевания возникнут в Южной Корее, Японии, Германии, Италии и Франции, то мировая экономика в 2020 году вырастет лишь на 2,3%.

До появления вируса нового типа Bloomberg прогнозировал экономический рост на 3,1%.

Третий сценарий предполагает масштабное распространение заболевания во всех государствах, к началу марта сообщивших о случаях заражения.

В этом случае десятку крупнейших экономик мира ожидает замедление, поскольку они будут бороться с распространением инфекции, считают исследователи. Читай также: Черновицкая область выделяет 4 млн на борьбу с коронавирусом По их оценке, рост мирового ВВП составит 1,2 процента, еврозона и Япония столкнутся с рецессией, а в США в год выборов президента может вырасти уровень безработицы.

Последний вариант касается глобальной пандемии COVID-19.

Мировая экономика из-за отсутствия роста недосчитается 2,7 триллиона долларов, ВВП Китая вырастет лишь на 3,5%, тем самым продемонстрировав худший показатель с 1980 года.

США в этом сценарии также грозит рецессия, что может повлиять на исход выборов главы государства, считают эксперты Bloomberg.

Коронавирус COVID-19 проник уже более чем в 90 стран и территорий с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года.

По состоянию на 7 марта в мире выявлено свыше 104 000 случаев заражения. Более 3500 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания, вызванного вирусом, однако свыше 58 000 человек выздоровели.

Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. На втором месте следует Южная Корея. В Европе по распространению вируса пока лидирует Италия.

Напомним, МВФ выделит деньги для борьбы с коронавирусом в бедных странах.

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