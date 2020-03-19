Кабмин создает специальный фонд для борьбы с коронавирусом

Уже выделили 170 млн грн .

Кабмин намерен продолжать борьбу с коронавирусом. Для этого создают специальный стабилизационный фонд государства для преодоления последствий коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, пишет Экономическая правда.

“На прошлой неделе выделили 100 миллионов гривен на средства индивидуальной защиты, сейчас выделим еще 70 миллионов, разрабатываем механизмы контроля. Сегодня мы примем решение о создании стабилизационного фонда государства“, - заявляет премьер.

Также известно, что на заседании Кабмина было поручено профильному министерству составить письмо в МВФ о предоставлении финансовой помощи. Деньги хотят направить на борьбу с коронавирусом.

Напомним, украинский бизнес будет помогать бороться с коронавирусом.

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