Европейский центральный банк выделит 750 млрд евро на поддержку ЕС

Общий объем новой Программы закупок в связи с пандемией (Pandemic Emergency Purchase Programme) будет составлять 750 млрд евро.

Европейский центральный банк выделит 750 млрд евро на поддержку Еврозоны во время пандемии коронавируса. Об это сообщается на сайте банка.

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В частности, деньги потратят на закупку ценных бумаг государственного и частного сектора. Это поможет избежать рисков в денежно-кредитной сфере на фоне распространения коронавируса.

“Общий объем новой Программы закупок в связи с пандемией (Pandemic Emergency Purchase Programme) будет составлять 750 млрд евро. Закупки будут осуществляться до конца 2020 года и включать все категории активов, входящих в уже существующей программы закупок“, - говорится в сообщении.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард акцентировала, что банк намерен помогать Еврозоне.

“Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. Наши обязательства перед еврозоной - безграничны, и мы задействуем весь потенциал доступных инструментов в рамках наших полномочий“, - отметила Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, в сообщении в Twitter.

Программа будет действовать как минимум до конца 2020 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что ЕС грозит рецессия из-за коронавируса.

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