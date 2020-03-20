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Европейский центральный банк выделит 750 млрд евро на поддержку ЕС

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Общий объем новой Программы закупок в связи с пандемией (Pandemic Emergency Purchase Programme) будет составлять 750 млрд евро.
Европейский центральный банк выделит 750 млрд евро на поддержку Еврозоны
Европейский центральный банк выделит 750 млрд евро на поддержку Еврозоны
depositphotos.com

Европейский центральный банк выделит 750 млрд евро на поддержку Еврозоны во время пандемии коронавируса. Об это сообщается на сайте банка. 

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В частности, деньги потратят на закупку ценных бумаг государственного и частного сектора. Это поможет избежать рисков в денежно-кредитной сфере на фоне распространения коронавируса.  

“Общий объем новой Программы закупок в связи с пандемией (Pandemic Emergency Purchase Programme) будет составлять 750 млрд евро. Закупки будут осуществляться до конца 2020 года и включать все категории активов, входящих в уже существующей программы закупок“, - говорится в сообщении.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард акцентировала, что банк намерен помогать Еврозоне. 

“Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. Наши обязательства перед еврозоной - безграничны, и мы задействуем весь потенциал доступных инструментов в рамках наших полномочий“, - отметила Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка, в сообщении в Twitter.

Программа будет действовать как минимум до конца 2020 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что ЕС грозит рецессия из-за коронавируса.

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Теги: ЕС, экономический кризис, коронавирус, Кристин Лагард
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