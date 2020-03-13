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НБУ продал банкам наличные евро

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Предельный объем операции составил в 100 миллионов евро.
НБУ обменял наличную валюту на безналичную
НБУ обменял наличную валюту на безналичную
пресс-служба НБУ

НБУ обменял наличную валюту на безналичную. Предельный объем операции составил в 100 миллионов евро. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Национальный банк получил заявки от 6 банков на 35 млн евро и удовлетворил их в полном объеме“, – сказано в сообщении.

В НБУ отметили, что подобные операции будут проводиться и в дальнейшем, чтобы устранить нехватку иностранной валюты в банках. 

“Также мы работаем с контрагентами с США, чтобы доставить большую партию валютной наличности в долларах. В любом случае все граждане имеют возможность покупать и продавать валюту через онлайн приложения банков, что в условиях распространения коронавируса значительно безопаснее, чем иметь дело с банкнотами“, – отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Напомним, НБУ приостанавливает все проверки финучреждений.

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Теги: НБУ, банки, наличная валюта
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