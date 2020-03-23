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Экономика Китая начинает восстанавливаться

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Многие компании снова начали работать .
Экономика Китая начинает восстанавливаться после стремительного падения
Экономика Китая начинает восстанавливаться после стремительного падения
depositphotos.com

Экономика Китая начинает восстанавливаться после стремительного падения из-за пандемии коронавируса. Однако риски для экономики пока существуют. Об этом пишет Reuters.

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В МВФ рассказали, что многие крупные китайские компании снова вошли в рабочий ритм. Однако Китай может столкнуться со второй волной вспышки коронавируса. Такая ситуация может произойти из-за активизации национальных и международных поездок.

Более того, потребители могут побаиваться приобретать китайские товары.

“То, что началось как серия внезапных остановок экономической активности, быстро обрушилось на экономику и превратилось в полномасштабный шок”, — говорят в МВФ.

Напомним, экономика США вошла в состояние рецессии.

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Теги: Китай, экономика, коронавирус
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