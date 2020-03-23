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Доллар по 35, инфляция на уровне 5%: Эксперт сделал экономический прогноз на 2020 год

Комментариев: 7
Украинская экономика может сократиться на 4-9%.
Украинская экономика может сократиться на 4-9% в 2020 году
Украинская экономика может сократиться на 4-9% в 2020 году
depositphotos.com

Украинская экономика может сократиться на 4-9% в 2020 году, курс доллара может подскочить до 30-35 грн, а инфляция будет находиться на уровне 5%. Об этом заявил основатель и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера“.

“Мы уже где-то месяц назад, когда эта эпидемия начала расширяться в Италии, поняли, что надо существенно пересматривать все наши бизнес-планы. Здесь мы исходим из того, что происходит в мире… Думаю, что в лучшем случае повторится кризис, который был в мире в 2009 году. Это в лучшем случае, если карантин в основных странах, в том числе в Украине, Евросоюзе, Америке, продлится максимум три месяца и не затянется до второго полугодия. Если у нас пойдет на спад количество зараженных до конца мая и экономика сможет с третьего квартала начать работать, то у нас будет сокращение мирового ВВП на 1−2%. Это большее сокращение, чем было в 2009-м. В Украине в таком случае сокращение ВВП будет на 4%. Это значит, что курс будет 30 грн за доллар, инфляция — 5%, достаточно большой рост безработицы, падение доходов бюджета“, — заявил Фиала.

Эксперт рассказал, что такой прогноз может быть даже оптимистичным, учитывая ситуацию с коронавирусом. 

“ВВП Украины может упасть в этом году и на 9%, если карантин будет продлен до июня-июля. В таком случае гривня подешевеет к доллару до 35 грн/$“, — прогнозирует Фиала.

По его мнению, парламенту, правительству и Офису президента необходимо продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом и выполнить его условия для получения денег.

“Сотрудничество с МВФ очень важно для Украины, потому что сейчас нет других источников, чтобы профинансировать дефицит бюджета“, — считает Фиала.

 

Напомним, экономика Китая начинает восстанавливаться.

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Теги: экономика, ВВП, инфляция, девальвация
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Комментариев (7)
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GreenPeace!    23.03.2020, 14:19
Оценка:  0
GreenPeace!
Заробитчане кучу долларов привезли_пока для них границы будут закрыты_пополнят бюджет Украины
navigator2    23.03.2020, 14:22
Оценка:  0
navigator2
не поповнять, будуть тримати до останнього
Путин-Xyйло    23.03.2020, 13:57
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Высосать из населения все деньги и продать землю! "Хороший план", зелененький!
navigator2    23.03.2020, 14:23
Оценка:  0
navigator2
ще зруйнувати економіку
МаксимУм    23.03.2020, 13:52
Оценка:  0
МаксимУм
Драгон спекулянт...
Потому_что    23.03.2020, 13:42
Оценка:  +1
Потому_что
А я думал что человечество погибнет от войн или изменения климата, оказалось все просто, о неумения властей контролировать ситуацию.
navigator2    23.03.2020, 14:24
Оценка:  0
navigator2
я просто дивуюсь некомпетентності ЗЕ і маладой команди, у них тільки хорошо виходе землю продавати і совість
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