Сеть супермаркетов АТБ повышает цены на продукты и товары первой необходимости. Об этом говорится в пресс-релизе АТБ, пишет Strana.ua.

“Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли. В частности, продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар на 8%, макаронные изделия на 9,5%, пшеничная крупа на 11%, гречка на 51%, мука - 5%, яйца - 6%. Повышение стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с принятыми карантинными мероприятиями. А именно - запретами и ограничениями на пребывание большого количества работников в одном помещении, транспортными проблемами и так далее“, - сказано в пресс-релизе компании.