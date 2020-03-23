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АТБ повышает цены на продукты и товары первой необходимости

Комментариев: 3
Такую ситуацию связывают с ростом закупочных цен.
Сеть супермаркетов АТБ повышает цены на продукты
Сеть супермаркетов АТБ повышает цены на продукты
depositphotos.com

Сеть супермаркетов АТБ повышает цены на продукты и товары первой необходимости. Об этом говорится в пресс-релизе АТБ, пишет Strana.ua.

“Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли. В частности, продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар на 8%, макаронные изделия на 9,5%, пшеничная крупа на 11%, гречка на 51%, мука - 5%, яйца - 6%. Повышение стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с принятыми карантинными мероприятиями. А именно - запретами и ограничениями на пребывание большого количества работников в одном помещении, транспортными проблемами и так далее“, - сказано в пресс-релизе компании.

Напомним, Госстат подсчитал рост экономики в 2019 году.

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Теги: АТБ, цены на продукты, продукты
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  23.03.2020, 19:06
Оценка:  0
гость
В игнор таких.
nelci    23.03.2020, 18:13
Оценка:  -3
nelci
Самое сложное, что времена Порошенко прошли и на протянутую руку никто в мире не подаст, все придется решать самим, и тут нужны спецы, а не митингувальники.
SINOBI-LIFE    23.03.2020, 18:19
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Алень,если клоуны у власти,так и пиши!!!
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