Получателям субсидий дадут дополнительную финансовую помощь - Лазебная

Окончательное решение о компенсациях будет принимать Кабмин.

Украинцы получат дополнительные средства к субсидиям - около 300 грн. Об этом заявили в Министерстве социальной политики.

Такую помощь получат около 3 млн домохозяйств.

“Мы это сделаем путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, использования горячей и холодной воды. Каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти расходы. В среднем это будет около 300 грн“, - сказала глава ведомства Марина Лазебная.

Окончательное решение о компенсациях будет принимать Кабмин.

Напомним, украинцы смогут платить за электричество по льготной цене.

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