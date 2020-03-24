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Получателям субсидий дадут дополнительную финансовую помощь - Лазебная

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Окончательное решение о компенсациях будет принимать Кабмин.
Марина Лазебная
Марина Лазебная
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Украинцы получат дополнительные средства к субсидиям - около 300 грн. Об этом заявили в Министерстве социальной политики.

Такую помощь получат около 3 млн домохозяйств. 

“Мы это сделаем путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи, подогрева воды, использования горячей и холодной воды. Каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию за эти расходы. В среднем это будет около 300 грн“, - сказала глава ведомства Марина Лазебная.

Окончательное решение о компенсациях будет принимать Кабмин. 

Напомним, украинцы смогут платить за электричество по льготной цене.

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Теги: соцпомощь, субсидии, Лазебная
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