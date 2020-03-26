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В НБУ рассказали о кредитных каникулах для бизнеса

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Некоторые банки уже начали предоставлять отсрочку предпринимателям без решения регулятора.
Кредитные каникулы получат не все
Кредитные каникулы получат не все
Пресс-центр НБУ

Национальный банк изменит постановление №351, которое дает возможность упростить банкам предоставления бизнесу кредитных каникул из-за карантина в связи с распространением коронавируса. Об этом заявила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время круглого стола с банковским сектором, сообщает Finclub в среду, 25 марта.

“Кредитные каникулы - для тех украинцев и бизнеса, которые реально пострадали от остановки, временной остановки или частичной остановки бизнеса“, - сказала Рожкова.

Остальные компании должны продолжать обслуживать полученные кредиты, отметила она.

“Компании, которые продолжают работать, малый бизнес, который продолжает работать в той или иной форме, не могут требовать от вас и претендовать на кредитные каникулы. Мы говорим о каникулах для тех, кто полностью остановился и у кого исчезли источники поступлений для обслуживания кредита“, - отметила Рожкова.

Она напомнила, что кредитные каникулы - это не прощение процентов или тела кредита.

“Это просто отсрочка во времени. Все равно придется заплатить и тело, и проценты за это время“, - предупредила топ-менеджер НБУ.

Отмечается, что часть банков уже начала процесс реструктуризации таких кредитов, не дожидаясь утверждения новой регуляции НБУ.

Напомним, Нацбанк снизил траты на поддержание гривны.

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Теги: кредиты, банки, бизнес, НБУ, карантин
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