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НБУ дал рекомендации банкам на время карантина

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Банкоматы должны быть заполнены наличкой, а депозиты возвращаться по требованию клиентов, сообщил в НБУ.
Банки должны загрузить банкоматы, заявили в НБУ
Банки должны загрузить банкоматы, заявили в НБУ
пресс-служба НБУ

Национальный банк будет жестко реагировать на отсутствие наличных в банкоматах и жалобы клиентов, которым банки не возвращают вклады. Об этом сообщила первая заместитель главы НБУ Катерина Рожкова во время онлайн-связи с представителями банков, сообщает finclub.net.

“Никаких ограничений на доступ к счетам, распоряжение деньгами ни для бизнеса, ни для населения нет. Мы уже получаем жалобы от населения, что банк отказал в возврате депозита. Это недопустимо, и мы будем это коммуницировать“, – сообщила Катерина Рожкова.

Второй момент – банкоматные и POS-терминальные сети.

“Банкоматы должны быть заполнены. Несмотря на то, что мы просим всех идти в онлайн, мы должны обеспечить наличные в банкоматах. POS-терминальные и банкоматные сети должны принимать карты всех (банков – ред.). Мы должны продемонстрировать, что сервисы доступны отовсюду“, – сказала она.

Третий важный момент – непрерывность работы карт.

“Завершается срок действия карт. Те карты, которые вы можете продолжить технически, пожалуйста, сделайте это. А по картам, где это невозможно сделать, организуйте доставку и выдачу карт людям“, – посоветовала она.

Бывают также случаи, когда клиент “привязан“ к конкретному отделению, а оно закрылось на карантин, и клиент не может получить карту.

“Это вопрос изменения регламента, но измените его оперативно, чтобы люди имели доступ к деньгам“, – отметила Катерина Рожкова.

Напомним, Нацбанк снизил траты на поддержание гривны.

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