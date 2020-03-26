Экс-премьер Гончарук считает, что говорить о дефолте сегодня недопустимо

Сегодня даже сама собой спекуляция на идеях дефолта, даже диалог на эту тему как о возможном каком-то сценарии делает Украине очень плохую услугу, считает Гончарук.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что говорить о дефолте в Украине сегодня недопустимо. Об этом Гончарук рассказал в интервью изданию Новое время.

“Сегодня вижу в публичной плоскости какие-то вброс - выведывают обстановку на тему дефолта. Это очень опасная история. Кто бы это ни делал - это враги государства, люди, которые работают против страны.Сегодня даже сама собой спекуляция на идеях дефолта, даже диалог на эту тему как о возможном каком-то сценарии делает Украине очень плохую услугу. От нашей страны ожидают предсказуемых правил”, - акцентировал Гончарук.

Также экс-премьер считает, что Украине необходимо принять закон о запрете на возврат банков бывшим владельцам.

Напомним, ранее представитель МВФ рассказал о последствиях дефолта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram