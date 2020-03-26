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Экс-премьер Гончарук считает, что говорить о дефолте сегодня недопустимо

Комментариев: 1
Сегодня даже сама собой спекуляция на идеях дефолта, даже диалог на эту тему как о возможном каком-то сценарии делает Украине очень плохую услугу, считает Гончарук.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что говорить о дефолте в Украине сегодня недопустимо. Об этом Гончарук рассказал в интервью изданию Новое время.

“Сегодня вижу в публичной плоскости какие-то вброс - выведывают обстановку на тему дефолта. Это очень опасная история. Кто бы это ни делал - это враги государства, люди, которые работают против страны.Сегодня даже сама собой спекуляция на идеях дефолта, даже диалог на эту тему как о возможном каком-то сценарии делает Украине очень плохую услугу. От нашей страны ожидают предсказуемых правил”, - акцентировал Гончарук.

Также экс-премьер считает, что Украине необходимо принять закон о запрете на возврат банков бывшим владельцам. 

Напомним, ранее представитель МВФ рассказал о последствиях дефолта.

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Теги: Гончарук, дефолт, экономический кризис
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  26.03.2020, 01:13
Оценка:  +1
гость
Дефолт это же любимая тема кровососа Коломойшы !)))
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