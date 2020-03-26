Экс-премьер Гончарук считает, что говорить о дефолте сегодня недопустимо
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что говорить о дефолте в Украине сегодня недопустимо. Об этом Гончарук рассказал в интервью изданию Новое время.
“Сегодня вижу в публичной плоскости какие-то вброс - выведывают обстановку на тему дефолта. Это очень опасная история. Кто бы это ни делал - это враги государства, люди, которые работают против страны.Сегодня даже сама собой спекуляция на идеях дефолта, даже диалог на эту тему как о возможном каком-то сценарии делает Украине очень плохую услугу. От нашей страны ожидают предсказуемых правил”, - акцентировал Гончарук.
Также экс-премьер считает, что Украине необходимо принять закон о запрете на возврат банков бывшим владельцам.
Напомним, ранее представитель МВФ рассказал о последствиях дефолта.
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