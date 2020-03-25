Мародерство, насилие и пустые магазины: Представитель МВФ рассказал о последствиях дефолта

Эксперт отмечает, что на примере многих стран можно проследить последствия дефолта.

Если Украина объявит дефолт и перестанет платить по обязательствам, это приведет к катастрофическим последствиям depositphotos.com

Если Украина объявит дефолт и перестанет платить по обязательствам, это приведет к катастрофическим последствиям. Об этом написал заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

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Рашкован акцентировал, что есть украинцы, которые выступают за идею дефолта. Эксперты отмечает, что на примере многих стран можно проследить последствия такого решения - это экономические и социальные потрясения.

Рашкован написал список того, с чем, как правило ассоциируется дефолт:

Девальвация

Инфляция

Банкротства

Пустые магазины

Набеги на банки

Социальные протесты

Насилие на улицах

Мародерство

Международная изоляция.

Напомним, Goldman Sachs прогнозирует снижение мирового ВВП в 2020.

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