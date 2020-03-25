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Мародерство, насилие и пустые магазины: Представитель МВФ рассказал о последствиях дефолта

Комментариев: 14
Эксперт отмечает, что на примере многих стран можно проследить последствия дефолта.
Если Украина объявит дефолт и перестанет платить по обязательствам, это приведет к катастрофическим последствиям
Если Украина объявит дефолт и перестанет платить по обязательствам, это приведет к катастрофическим последствиям
depositphotos.com

Если Украина объявит дефолт и перестанет платить по обязательствам, это приведет к катастрофическим последствиям. Об этом написал заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

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Рашкован акцентировал, что есть украинцы, которые выступают за идею дефолта. Эксперты отмечает, что на примере многих стран можно проследить последствия такого решения - это экономические и социальные потрясения. 

Рашкован написал список того, с чем, как правило ассоциируется дефолт:

Девальвация

Инфляция

Банкротства

Пустые магазины

Набеги на банки

Социальные протесты

Насилие на улицах

Мародерство

            Международная изоляция.

Напомним, Goldman Sachs прогнозирует снижение мирового ВВП в 2020.

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Теги: экономический кризис, дефолт, Украина
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Комментариев (14)
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гость  (аноним)  27.03.2020, 10:17
Оценка:  0
гость
Дратун ты здишь! У олигофренов бабло в оффшорах, а обесценивание позволит им еще больше высосать из Неньки
DARTOV    26.03.2020, 09:50
Оценка:  -1
DARTOV
Он забыл указать, что противники дефолта - это олигархи, на нем они тоже теряют. Но попытка заявления о дефолте еще Колем Яйценюком - была похоронена мгновенно. МВФ ответили что дефолт будет и всему баблу олигархов, а его там с их статками - на 320 миллиардов дол. Так что никаких дефолтов.
гость  (аноним)  26.03.2020, 09:20
Оценка:  +3
гость
Если Украина объявит дефолт и перестанет платить по обязательствам, то она сэкономит кучу денег, вот и все. И землю не продаст, чего не хотят допустить в М_В_Ф
ЗаелоПластинку    26.03.2020, 09:46
Оценка:  -2
ЗаелоПластинку
О, еще один мамкин ыкономист. Где вы беретесь, такие тупые?
Абориген  (аноним)  26.03.2020, 07:27
Оценка:  +1
Абориген
Шандор 25.03.2020, 15:40

Влучно)
гость  (аноним)  26.03.2020, 01:17
Оценка:  -2
гость
кто хочет дефолта у нас ? Правильно Коломойша! Это враг и кровосос )))
Москаленко196    26.03.2020, 07:22
Оценка:  -3
Москаленко196
І не кажи. Той козел хоче все розвалити, що Петя встиг побудувати
Ганс_мг42    26.03.2020, 07:55
Оценка:  +2
Ганс_мг42
а шо построил пЕТЯ? виллу в италии? новый заводик для себя?
DARTOV    26.03.2020, 09:52
Оценка:  -1
DARTOV
Правильно. Потому что один Беня в бабла МВФ ничего не имел. Все остальные олигархи - лишаться своего бабла за бугром.
гость  (аноним)  25.03.2020, 15:58
Оценка:  -3
гость
Представитель МВФ просто предупредил что если Украина объявит дефолт - МВФ эти "удовольствия" в Украине устроит. И зная как СШП устроили переворот и бойню на Майдане (откровения Вики Нуланд) сомневаться не приходится...
гость  (аноним)  25.03.2020, 15:02
Оценка:  -1
гость
Всё идёт по плану. Должно подохнуть много люмпенов. Останутся в живых ракушки. Их научат "жить" как "надо", "хозяивам жызни", - пархатым ж..и..д..о..вским харям..
CCS    25.03.2020, 15:21
Оценка:  +1
CCS
Прочитай по-перше, хто такі "люмпени", отродьє кацапське! Це у вас на Рашкі таких 50 відсотків. В Україні таких вже майже нема.
Шандор    25.03.2020, 15:40
Оценка:  0
Шандор
Почти отсутствие люмпенов вна цээвропи с лихвой компенсируется наличием рагулей.
ЗаелоПластинку    25.03.2020, 14:54
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
Где тот ыкономист бигмировский, который говорил, что дефолт - это хорошо?
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