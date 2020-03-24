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Украина готова к потенциальному кризису - Шмыгаль

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Страна находится на более сильных позициях, чем это было во время предыдущих финансовых кризисов, подчеркнул премьер.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
kmu.gov.ua
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на новые вызовы, правительство не видит оснований для реструктуризации государственного долга, и призвал не спекулировать на теме долговой политики. Об этом 24 марта сообщил Правительственный портал.

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Отмечается, что Украина входит в “турбулентные времена“ с гораздо более сильными позициями, чем это было во время предыдущих кризисов: международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция - рекордно низкая, государственный бюджет - сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3%, подчеркнули в Кабмине.

“Украина к потенциальному кризису подходит более подготовленная, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры в значительно лучшем состоянии“, - указал премьер-министр. 
 
Невзирая на ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавируса, Министерство финансов продолжает реализовывать стратегию управления государственным долгом, располагает источниками привлечения средств для финансирования госбюджета и продолжит выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме, заверили в правительстве.
 

Напомним, в Украине заявили об активизации рейдеров во время карантина.

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Теги: долги, премьер-министр, Кабинет Министров, Кабмин Украины, долг, госдолг, Денис Шмыгаль
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