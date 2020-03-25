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Минэкономики будет проверять цены на продукты и товары первой необходимости

Комментариев: 7
Такое решение приняли в Кабмине .
Минэкономики будет проверять цены на продукты и товары первой необходимости
Минэкономики будет проверять цены на продукты и товары первой необходимости
depositphotos.com

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обязали промониторить цены на социально значимые товары. Речь идет о продуктах и товарах первой необходимости. Такое распоряжение дал Кабмин. 

“Правительство поручило определить и, при необходимости, обновить список продуктов социального назначения, Минэкономики должно провести мониторинг цен на такие продукты, мы об этом говорили, чтобы сейчас сделать невозможным спекулятивный рост цен на продукты, которые являются товарами социального значения“, - заявил премьер Денис Шмыгаль.

Напомним, продовольственные рынки в Украине могут заработать даже в условиях карантина.

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Теги: Кабмин, продукты, цены на продукты, карантин, Шмыгаль
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Комментариев (7)
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Gia_jap    26.03.2020, 11:37
Оценка:  0
Gia_jap
магазин варус на оболоне! имбирь стоила неделю назад 90 грн сейчас 250грн!!!!
navigator2    26.03.2020, 11:54
Оценка:  0
navigator2
почекай через пару тижнів ти за 90 грн нічого не купишь

Зупинимо економіку разом! Врятуємо пенсіков!
БЕЗУМЕЦ+    26.03.2020, 11:21
Оценка:  +1
БЕЗУМЕЦ+
Что госчиновники могут проверить? Могут проверить собственные доходы вместе с ментами от нелегального ИГРОВОГО бизнеса. Все что связано с наличкой - зачем легализовывать, чиновникам это не выгодно. На.уй им какие-то цены в магазинах. Вранье для пипла.
DARTOV    26.03.2020, 10:13
Оценка:  +3
DARTOV
Вы серьезно? Это когда неделю с людей выдаивают денежку, вы теперь проверять будете? Да за это по законам карантинного времени всех этих торгашей с ТЦ (т.е. владельцев олигархов) - по полной наказать нужно.
navigator2    26.03.2020, 10:14
Оценка:  -1
navigator2
хоть ти і гаф-но але не можу не погодитися
FF  (аноним)  26.03.2020, 10:08
Оценка:  +1
FF
Ага... Кормят полным бредом всех...
житель Троєщини  (аноним)  25.03.2020, 20:32
Оценка:  -1
житель Троєщини
Творець Світів і Владика Безмежжя, помилуй нас грішних молитвами дядька Федося і всіх святих!
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