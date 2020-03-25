Такое решение приняли в Кабмине .

Минэкономики будет проверять цены на продукты и товары первой необходимости depositphotos.com

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обязали промониторить цены на социально значимые товары. Речь идет о продуктах и товарах первой необходимости. Такое распоряжение дал Кабмин.

“Правительство поручило определить и, при необходимости, обновить список продуктов социального назначения, Минэкономики должно провести мониторинг цен на такие продукты, мы об этом говорили, чтобы сейчас сделать невозможным спекулятивный рост цен на продукты, которые являются товарами социального значения“, - заявил премьер Денис Шмыгаль.

Напомним, продовольственные рынки в Украине могут заработать даже в условиях карантина.

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