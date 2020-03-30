Зеленский назвал условия, при которых Украина получит помощь МВФ

Президент подчеркнул, что во время кризиса нет оппозиционных и провласных партий.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал два условия, при которых Международный валютный фонд предоставит Украине кредит. Президент подчеркнул, что помощь МВФ Украине сейчас крайне необходима. Об этом Зеленский заявил во время внеочередного заседания Рады в понедельник, 30 марта.

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“Для нас очень важна поддержка экономики Украины. Очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с МВФ. Вы знаете, что есть два условия: закон о земле и банковский закон. Сейчас мы обсудим эти вопросы“ - отметил он.

Зеленский назвал условия, при которых Украина получит по... 0:00 / 03:43

Ранее сообщалось о том, что Рада уволила Уманского с поста министра финансов.