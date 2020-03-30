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Зеленский назвал условия, при которых Украина получит помощь МВФ

Комментариев: 2
Президент подчеркнул, что во время кризиса нет оппозиционных и провласных партий.
Зеленский назвал условия, при которых Украина получит помощь МВФ
Зеленский назвал условия, при которых Украина получит помощь МВФ
Скрин

Президент Украины Владимир Зеленский назвал два условия, при которых Международный валютный фонд предоставит Украине кредит. Президент подчеркнул, что помощь МВФ Украине сейчас крайне необходима. Об этом Зеленский заявил во время внеочередного заседания Рады в понедельник, 30 марта. 

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“Для нас очень важна поддержка экономики Украины. Очень важно, чтобы состоялось подписание меморандума с МВФ. Вы знаете, что есть два условия: закон о земле и банковский закон. Сейчас мы обсудим эти вопросы“ - отметил он. 

Зеленский назвал условия, при которых Украина получит по...
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Ранее сообщалось о том, что Рада уволила Уманского с поста министра финансов.

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Теги: Владимир Зеленский, Верховная Рада
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  30.03.2020, 17:47
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гость
продавайте поскорее сейчас удобный момент карантины там всякие...
Путин-Xyйло    30.03.2020, 17:24
Оценка:  0
Путин-Xyйло
О том что МВФ "требует" введения рынка земли твердит только Зеленский! Сам МВФ говорит что им это не обязательно. С чего бы это?
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