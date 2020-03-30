Рада поддержала "антиколомойский" закон

Закон о банковской деятельности в Украине был одним из условий МВФ.

Народные депутаты поддержали законопроект №2571-д о банковской деятельности в Украине, который в СМИ называют “антиколомойским“. Решение нардепы приняли на внеочередном заседании Рады в понедельник, 30 марта.

Законопроект поддержали 277 нардепов, выступили против - 18, воздержались 28 и не голосовали 24.

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“2015-2017 годы стали годами испытания на устойчивость банковской системы, которая в это время прошла путь очищения и докапитализации. Теперь на повестке дня стоят новые вызовы - как имплементация европейского законодательства в соответствии с обязательствами, взятыми Украиной перед международными партнерами, так и совершенствование ряда законодательных норм,практика применения которых свидетельствует об их несовершенстве и уязвимости“ - говорится в Пояснительной записке.

Законопроект запрещает возвращение национализированных банковских учреждений бывшим владельцам. При этом в документе предусмотрена компенсация в таких случаях

Какие изменения предполагает законопроект №2571-д

1) Совершенствование деятельности банков, в частности, путем укрепления корпоративного управления.

2) Совершенствование законодательных норм, которые определяют особенности судебного производства по делам по выводу банков с рынка.

3) Совершенствование законодательных норм, определяющих обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленных на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворения требований (возмещение вреда), как возможно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка.

Ранее президент Зеленский назвал два условия, при которых Украина получит помощь МВФ.