Сотрудникам скорой помощи поднимут зарплаты - глава МОЗ
Врачи, фельдшеры и водители службы скорой медицинской помощи получат соответствующие надбавки к зарплате. Об этом заявил министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
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Чиновник отметил, что в перечень специальностей, которые непосредственно заняты в лечении подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, включены также сотрудники “неотложки”, но по каким-то причинам произошел сбой в коммуникациях и недопонимание на местах. К министру обратились сотни врачей и фельдшеров, которые не нашли наименование своих должностей в утвержденном списке.
Министр Степанов пообещал разобраться с этой ситуацией и внести отдельным списком перечень категорий сотрудников скорой помощи, которым также будут установлены денежные надбавки. В приказ внесут врачей, фельдшеров, водителей скорой неотложной помощи. Соответствующий документ появится на сайте МОЗ в течение дня.
Ранее сообщалось о том, что мошенники продают вакцину против коронавируса.
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В жидах лжи, что в полях ржи.
Поля засевают рожью, а жиды все вокруг ложью.
Жид немало сулит, да мало даст.
Язык жидовский всегда врет, буд-то редьку трет.