Сотрудникам скорой помощи поднимут зарплаты - глава МОЗ

Министр пообещал внести поправки в соответствующий приказ.

Врачи, фельдшеры и водители службы скорой медицинской помощи получат соответствующие надбавки к зарплате. Об этом заявил министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Читай также: Сколько стоит лечение одного больного коронавирусом в Украине и других странах

Чиновник отметил, что в перечень специальностей, которые непосредственно заняты в лечении подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, включены также сотрудники “неотложки”, но по каким-то причинам произошел сбой в коммуникациях и недопонимание на местах. К министру обратились сотни врачей и фельдшеров, которые не нашли наименование своих должностей в утвержденном списке.

Министр Степанов пообещал разобраться с этой ситуацией и внести отдельным списком перечень категорий сотрудников скорой помощи, которым также будут установлены денежные надбавки. В приказ внесут врачей, фельдшеров, водителей скорой неотложной помощи. Соответствующий документ появится на сайте МОЗ в течение дня.

Максим Степанов подчеркнул, что защита врачей является приоритетом государства Скрин

Ранее сообщалось о том, что мошенники продают вакцину против коронавируса.