Кабмин разрешил работу ломбардов и магазинов запчастей во время карантина
Кабмин внес изменения в постановление №211 О предотвращении распространения COVID-19 и расширил список разрешенной деятельности. Также чиновники подготовили рекомендации бизнесу о том, как защитить своих сотрудников во время мировой пандемии.
Кабмин во время карантина разрешил:
- продажу запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с / х техники;
- продажу суточного молодняка домашней птицы;
- функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.
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В Правительстве призвали украинский бизнес выполнять противоэпидемические мероприятия и минимизировать образование очередей. Чиновники отметили, что посетителей в торговые залы следует допускать в расчете не больше одного человека на 10 кв м.
Мы работаем над тем, чтобы в условиях карантина обеспечить оптимальное функционирование ключевых для страны отраслей. Принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграриев, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам, - отметил министр экономики Игорь Петрашко
Ранее сообщалось о том, что Украина погашает долги по кредитам и наращивает международные резервы.
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