Правительство расширило список разрешенных видов деятельности во время карантина в связи с COVID-19.

Кабмин разрешил работу ломбардов и магазинов запчастей во время карантина Минэкономики / Facebook

Кабмин внес изменения в постановление №211 О предотвращении распространения COVID-19 и расширил список разрешенной деятельности. Также чиновники подготовили рекомендации бизнесу о том, как защитить своих сотрудников во время мировой пандемии.

Кабмин во время карантина разрешил:

продажу запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с / х техники;

продажу суточного молодняка домашней птицы;

функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

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В Правительстве призвали украинский бизнес выполнять противоэпидемические мероприятия и минимизировать образование очередей. Чиновники отметили, что посетителей в торговые залы следует допускать в расчете не больше одного человека на 10 кв м.

Мы работаем над тем, чтобы в условиях карантина обеспечить оптимальное функционирование ключевых для страны отраслей. Принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграриев, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам, - отметил министр экономики Игорь Петрашко

Кабмин разрешил работу ломбардов и магазинов запчастей во время карантина Минэкономики / Facebook

Ранее сообщалось о том, что Украина погашает долги по кредитам и наращивает международные резервы.