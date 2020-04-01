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Украина погашает долги по кредитам и наращивает международные резервы - НБУ

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В НБУ опубликовали ключевые финансовые показатели по 2019 году.
Украина погашает долги по кредитам и наращивает международные резервы
Украина погашает долги по кредитам и наращивает международные резервы
flickr.com

Совет Национального банка Украина утвердил консолидированную финансовую отчетность за 2019 год, которая была подтверждена независимой аудиторской фирмой ООО “Эрнст энд Янг. Аудиторские услуги“. 

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Согласно представленной документации, финансовое положение страны несколько улучшается. В частности, НБУ сумел увеличить международные резервы на 21,5% в основном за счет благоприятной ситуации на валютном рынке. В портфель международных резервов входят ценные бумаги, депозиты в иностранной валюте, наличные средства, средства, находящиеся на корреспондентских счетах, а также депозиты в монетарном золоте.

Кроме того, Украина смогла снизить свою долговые обязательства перед МВФ на 19,6% в основном за счет погашения ранее предоставленных кредитов. 

Увеличился объем банкнот и монет в обращении на 6% и на 31 декабря 2019 года составлял 426, 3 млрд грн.

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В целом НБУ завершил прошлый год с прибылью на сумму 43,3 млрд грн. Как говорится в официальном сообщении, основная часть прибыли (42,7 млрд грн) будет перечислена в Государственный бюджет Украины в 2020 году в соответствии с графиком, согласованным с Министерством финансов Украины. Остальные прибыли (около 0,6 млрд грн) будут направлены на увеличение общих резервов Национального банка.

Ранее сообщалось о том, что Fitch озвучил негативный прогноз для банков Украины.

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Теги: НБУ, Отчет, 2019 год
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.04.2020, 13:46
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гость
Где жид лисой пройдет, там три года куры не несутся
гость  (аноним)  02.04.2020, 13:45
Оценка:  0
гость
Жид и сам тонет, и других топит.
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