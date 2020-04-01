Украина погашает долги по кредитам и наращивает международные резервы - НБУ

В НБУ опубликовали ключевые финансовые показатели по 2019 году.

Совет Национального банка Украина утвердил консолидированную финансовую отчетность за 2019 год, которая была подтверждена независимой аудиторской фирмой ООО “Эрнст энд Янг. Аудиторские услуги“.

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Согласно представленной документации, финансовое положение страны несколько улучшается. В частности, НБУ сумел увеличить международные резервы на 21,5% в основном за счет благоприятной ситуации на валютном рынке. В портфель международных резервов входят ценные бумаги, депозиты в иностранной валюте, наличные средства, средства, находящиеся на корреспондентских счетах, а также депозиты в монетарном золоте.

Кроме того, Украина смогла снизить свою долговые обязательства перед МВФ на 19,6% в основном за счет погашения ранее предоставленных кредитов.

Увеличился объем банкнот и монет в обращении на 6% и на 31 декабря 2019 года составлял 426, 3 млрд грн.

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В целом НБУ завершил прошлый год с прибылью на сумму 43,3 млрд грн. Как говорится в официальном сообщении, основная часть прибыли (42,7 млрд грн) будет перечислена в Государственный бюджет Украины в 2020 году в соответствии с графиком, согласованным с Министерством финансов Украины. Остальные прибыли (около 0,6 млрд грн) будут направлены на увеличение общих резервов Национального банка.

Ранее сообщалось о том, что Fitch озвучил негативный прогноз для банков Украины.