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Fitch озвучил негативный прогноз для банков Украины

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Международное рейтинговое агентство ухудшило экономический прогноз также и для ряда других стран СНГ.
Агентство дало неутешительный прогноз для банков
Агентство дало неутешительный прогноз для банков
depositphotos.com
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз для банковского сектора ряда стран - Украины, России, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси и Грузии, говорится в пресс-релизе агентства.

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Специалисты из Fitch считают, что экономическое давление из-за распространения коронавируса и снижения цен на нефть является отрицательным фактором для банков Украины и соседних стран. Это может привести к негативным рейтинговым действиям.

“Степень давления на банки будет зависеть от масштабов и продолжительности экономического спада, конкретных рисков для национальных экономик и внешнего финансирования (например, снижения цен на нефть, доходов от туризма или денежных переводов), политических мер национальных властей и бизнес-профилей отдельных банков“, - прогнозируют аналитики.

Напомним, НБУ дал рекомендации банкам на время карантина.

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Теги: банки, экономика, Fitch, прогноз
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