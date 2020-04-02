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Как будут проиндексированы пенсии в мае 2020 года - ПФУ

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В Пенсионном фонде пояснили, как будут проиндексированы выплаты украинским пенсионерам в 2020 году.
В Украине проиндексируют пенсии в мае 2020 года
В Украине проиндексируют пенсии в мае 2020 года
depositphotos.com

В ПФУ пояснили, как будут проиндексированы пенсии в 2020 году. В соответствии с постановлением Кабмина №251 от 1 апреля установлено, что пересмотр выплат будет произведен 1 мая. Об этом сообщает ПФУ. 

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“Перерасчет пенсий будет проводиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, из которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11“ - говорится в сообщении ПФУ.

Если размер повышения в результате перерасчета пенсии составит меньше 100 гривен, будет произведена ​​доплата в сумме, которой не хватает до указанного размера - подчеркнули в ПФУ

Пенсионеры смогут получить обновленные выплаты через банки или Укрпочту.

В Украине проиндексируют пенсии в мае 2020 года
В Украине проиндексируют пенсии в мае 2020 года
ПФУ

Ранее сообщалось о том, что пенсионерам проиндексируют пенсии, а также выплатят по 1000 грн.

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Теги: Украина, Пенсии, индексация, май, 2020 год
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