Как будут проиндексированы пенсии в мае 2020 года - ПФУ
В ПФУ пояснили, как будут проиндексированы пенсии в 2020 году. В соответствии с постановлением Кабмина №251 от 1 апреля установлено, что пересмотр выплат будет произведен 1 мая. Об этом сообщает ПФУ.
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“Перерасчет пенсий будет проводиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, из которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11“ - говорится в сообщении ПФУ.
Если размер повышения в результате перерасчета пенсии составит меньше 100 гривен, будет произведена доплата в сумме, которой не хватает до указанного размера - подчеркнули в ПФУ
Пенсионеры смогут получить обновленные выплаты через банки или Укрпочту.
Ранее сообщалось о том, что пенсионерам проиндексируют пенсии, а также выплатят по 1000 грн.
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