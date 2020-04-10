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Курс валют на 10.04.2020: Доллар снова дорожает

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НБУ повысил стоимость одного американского доллара на 6 копеек.
Курс валют на 10.04.2020: Доллар снова дорожает
Курс валют на 10.04.2020: Доллар снова дорожает
Getty Images

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 10 апреля. Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.

Официальный курс НБУ на 10 апреля:

  • евро - 29, 63 (подорожало на 6 копеек),
  • доллар - 27,25 (подорожал на 6 копеек).

В частности, в четверг, 9 апреля, официальный курс евро составлял 29,57 грн, а доллара - 27,19 грн.

Официальный курс валют на 10 апреля
Официальный курс валют на 10 апреля
Скрин

Динамика официального курса валют в Украине
Динамика официального курса валют в Украине
Скрин

Ранее эксперт рассказал о том, каким будет курс валют на текущей неделе. 

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Теги: курс валют, Курс доллара, курс евро
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