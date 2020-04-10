Курс валют на 10.04.2020: Доллар снова дорожает
НБУ повысил стоимость одного американского доллара на 6 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 10 апреля. Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.
Официальный курс НБУ на 10 апреля:
- евро - 29, 63 (подорожало на 6 копеек),
- доллар - 27,25 (подорожал на 6 копеек).
В частности, в четверг, 9 апреля, официальный курс евро составлял 29,57 грн, а доллара - 27,19 грн.
Ранее эксперт рассказал о том, каким будет курс валют на текущей неделе.
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