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Курс валют на 22.04.2020: Гривна стабилизировалась

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Нацбанк повысил стоимость доллара на одну копейку.
Курс валют на 22.04.2020: Гривна стабилизировалась
Курс валют на 22.04.2020: Гривна стабилизировалась
НБУ / flickr.com

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 22 апреля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс валют на 22 апреля:

доллар - 27,08 грн,

евро - 29,35 грн.

Курс валют на 22.04.2020: Гривна стабилизировалась
Курс валют на 22.04.2020: Гривна стабилизировалась
Скрин

Курс валют на межбанке и черном рынке:

На межбанке доллар торгуется в пределах 27,09-27,12 грн, а евро - 29,44-29,47 грн.

На черном рынке расценки другие: доллар по 27,35-27,40 грн, а евро - 29,42-29,51 грн.

Ранее эксперт спрогнозировал курс валют на текущую неделю.

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Теги: курс валют
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