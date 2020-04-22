Курс валют на 22.04.2020: Гривна стабилизировалась
Нацбанк повысил стоимость доллара на одну копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 22 апреля. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс валют на 22 апреля:
доллар - 27,08 грн,
евро - 29,35 грн.
Курс валют на межбанке и черном рынке:
На межбанке доллар торгуется в пределах 27,09-27,12 грн, а евро - 29,44-29,47 грн.
На черном рынке расценки другие: доллар по 27,35-27,40 грн, а евро - 29,42-29,51 грн.
Ранее эксперт спрогнозировал курс валют на текущую неделю.
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