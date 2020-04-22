Нацбанк повысил стоимость доллара на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 22 апреля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс валют на 22 апреля:

доллар - 27,08 грн,

евро - 29,35 грн.

Курс валют на 22.04.2020: Гривна стабилизировалась Скрин

Курс валют на межбанке и черном рынке:

На межбанке доллар торгуется в пределах 27,09-27,12 грн, а евро - 29,44-29,47 грн.

На черном рынке расценки другие: доллар по 27,35-27,40 грн, а евро - 29,42-29,51 грн.

Ранее эксперт спрогнозировал курс валют на текущую неделю.