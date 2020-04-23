В НАПК уверены, залогом "достижений стала добропорядочная и профессиональная команда".

В НАПК отчитались о первых 100 днях работы: Итоги НАПК

В НАПК отчитались о первых 100 днях работы. Об этом сообщается на сайте Агентства по предотвращению коррупции.

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“В течение следующих месяцев мы продолжим привлекать мотивированных людей к работе в НАПК. В частности, ожидаем значительное кадровое усиление для эффективной проверки деклараций“ - отметили в Агентстве.

Итоги первых 100 дней работы НАПК: Детали

🔹 В правоохранительные органы переданы материалы по декларированию недостоверных сведений на почти 900 млн грн .

. 🔹 Начата работа по созданию электронного реестра для отчетов политических партий . Электронный реестр должен стать доступным уже с 16 июля 2020 года.

. Электронный реестр должен стать доступным уже с 16 июля 2020 года. 🔹 Декларации чиновников СБУ можно будет найти в электронном реестре.

можно будет найти в электронном реестре. 🔹 Созданы лучшие условия для декларирования . В частности, запущены “горячая линия“ для декларантов и портал “Декларируйся 2020“.

. В частности, запущены “горячая линия“ для декларантов и портал “Декларируйся 2020“. 🔹 Восстановлено сотрудничество с международными партнерами .

. 🔹 Устранены препятствия для проведения прозрачного конкурса в Общественный совет при НАПК. Упрощена процедура подачи документов.

Ранее в НАПК пояснили, в чем суть дела Петра Порошенко. “НАПК осуществляет постоянный мониторинг чиновников“ - подчеркнули в Агентстве.