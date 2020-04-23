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В НАПК отчитались о первых 100 днях работы: Итоги

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В НАПК уверены, залогом "достижений стала добропорядочная и профессиональная команда".
В НАПК отчитались о первых 100 днях работы: Итоги
В НАПК отчитались о первых 100 днях работы: Итоги
НАПК

В НАПК отчитались о первых 100 днях работы. Об этом сообщается на сайте Агентства по предотвращению коррупции. 

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“В течение следующих месяцев мы продолжим привлекать мотивированных людей к работе в НАПК. В частности, ожидаем значительное кадровое усиление для эффективной проверки деклараций“ - отметили в Агентстве. 

Итоги первых 100 дней работы НАПК: Детали

  • 🔹 В правоохранительные органы переданы материалы по декларированию недостоверных сведений на почти 900 млн грн
  • 🔹 Начата работа по созданию электронного реестра для отчетов политических партий. Электронный реестр должен стать доступным уже с 16 июля 2020 года.
  • 🔹 Декларации чиновников СБУ можно будет найти в электронном реестре. 
  • 🔹 Созданы лучшие условия для декларирования. В частности, запущены “горячая линия“ для декларантов и портал “Декларируйся 2020“.
  • 🔹 Восстановлено сотрудничество с международными партнерами
  • 🔹 Устранены препятствия для проведения прозрачного конкурса в Общественный совет при НАПК. Упрощена процедура подачи документов.

Ранее в НАПК пояснили, в чем суть дела Петра Порошенко. “НАПК осуществляет постоянный мониторинг чиновников“ - подчеркнули в Агентстве.

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Теги: НАПК, итоги, работа, 100 дней
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