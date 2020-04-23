Стало известно, какого курса валют ждать на этой неделе

Эксперт спрогнозировал курс доллара на текущую неделю.

На прошлой неделе с 20 по 24 апреля курс доллара к гривне изменился незначительно и разнонаправлено. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,20 грн до 27,14 грн (-0,2%).

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Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании “Укрдилинг“, за

это же время выросли с 27,06/27,09 до 27,12/27,14 (+0,2%). Средние курсы

покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с

27,03/27,40 до 27,06/27,40 (+0,1%/--). При этом спред между средней продажей и

средней покупкой сократился с 1,4% до 1,2% за счет роста курса покупки и

неизменного курса продажи.

В ожидании заключения новой сделки с МВФ курс доллара практически

замер на отметках чуть выше 27 грн. Разнонаправленные и незначительные

колебания вблизи этого уровня свидетельствуют о том, что курс нашел свое

временное равновесие на текущих отметках, и значительно сдвинуть его в ту или иную сторону может лишь появление новой негативной или позитивной

информации - отметил старший аналитик АльпариВадим Иосуб

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“На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного роста курса доллара к

гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,2 грн, а

наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4 грн“ - подытожил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что больше половины украинцев обеднели за последние полгода.