После введения рынка земли гектар будет стоить 2 тыс долл - Сольский

По мнению Сольского, арендаторы дешевле купят землю, а ее владельцы получат меньше денег, но эффект от запуска рынка земли все равно будет.

С ограничением допуска юридических лиц к рынку земли цена на нее будет существенно заниженной. Такое мнение в интервью Экономической правде выразил глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

По его словам, при такой модели рынка компании до 2024 года смогут концентрировать землю, оформляя по 100 га на физлиц.

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“Все имеют право договариваться, более того, имеют право вместе обрабатывать землю. И малый, и большой фермер, если захотят, смогут оформить более 100 га земли на членов своих семей, любовниц и партнеров до 2024 года. Все в одинаковых условиях“, - считает Сольский.

По мнению главы профильного парламентского комитета, такая модель запуска рынка земли имеет риски - арендаторы дешевле купят землю, а ее владельцы получат меньше денег.

При этом, по словам Сольского, позитивный эффект от запуска рынка земли в Украине все равно будет.

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“Минимум мы из “серого“ рынка сделаем “белый“. Психологически это очень важный шаг для понимания того, что рынок земли может функционировать, и ничего страшного не происходит. Это даст возможность продолжать реформу“, - считает парламентарий.

Также, по его мнению, проводить референдум относительно допуска иностранцев к рынку земли сейчас нелогично.

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“Надо, чтобы рынок работал некоторое время, чтобы все поняли: земля обрабатывается, никакой олигарх много земле не скупил, а дальше занимается нефтью и газом, которыми привык заниматься. Это первый момент. Второй - должна удовлетворить спрос наиболее активная прослойка - украинские предприниматели, которые занимаются аграрным бизнесом. В определенный момент они поймут, что они должны иметь возможность не только заработать на земле, но и с выгодой ее продать“, - сказал Сольский.

Напомним, что Зеленский подписал закон о рынке земли.