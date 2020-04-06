Украина больше не согласна идти на компромиссы с МВФ - "Слуга народа"

Чиновники считают, что и так сделали все необходимое для получения транша.

Украина больше не пойдет на уступки по рынку земли depositphotos.com

В конце марта Верховная Рада Украины приняла закон о рынке земли. Это было одним из условий получения денежного транша от МВФ. Для реализации закона партия “Слуга народа“ пошла на ряд компромиссов, на которых настаивали представители международной организации. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщила депутат Украины от фракции “Слуга народа“ Галина Янченко.

Один из шести законопроектов относительно земли уже принят, четко очерчены те компромиссы, на которые пошла наша политическая сила. Один из таких компромиссов - запрет на продажу государственных и коммунальных земель, - сказала народный депутат.

Она также прокомментировала требования Всемирного банка относительно этого закона. По словам Галины Янченко, не понятно, о каких еще рекомендациях МВФ идет речь.

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Если международная организация настаивает на урегулировании продажи государственных земель, то об этом и речи быть не может. Возможно, представители МВФ имели ввиду создание открытого земельного кадастра, то в Украине он уже давно таким является. Галина Янченко подчеркнула, что в этом вопросе Украина достаточно прозрачна.

Раннее сообщалось, что ВР приняла закон о рынке земли.