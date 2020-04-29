Кабмин назначил нового главу ГНС: кто он.

Кабмин назначил нового главу ГНС: кто он Алексей Любченко / Facebook

Новым председателем Государственной налоговой службы стал Алексей Любченко. Соответсвующее решение было принято в среду, 29 апреля, во время заседания Кабмина. Об этом в Telegram сообщил присутствовавший на заседании народный депутат Алексей Гончаренко.

На должности главы ГНС Любченко сменит Сергея Верланова, которого правительство уволило 24 апреля.

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Алексей Любченко в 1999-2003 годах работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области. С 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области, после чего стал заместителем председателя Кировоградской облгосадминистрации.

В 2009-2011 годах Любченко был заместителем главы Государственной налоговой администрации. В 2012-2014 годах работал помощником народного депутата Виктора Тимошенко. В 2014-2015 годах Любченко был советником главы Государственной фискальной службы, претендовал на пост главы ГФС.

Ранее в правительстве рассказали, кто станет главой таможни и налоговой.