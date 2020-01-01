Без ограничений: Кабмин расширил программу доступных кредитов "5-7-9%"

Программа позволит малому и среднему бизнесу получать кредиты рефинансирования под 0% без ограничения суммы.

Правительство расширило перечень потенциальных участников программы “Доступные кредиты 5-7-9%“, сняв ограничения по максимальной сумме кредита для рефинансирования под нулевую процентную ставку. Об этом сообщается на сайте Минфина.

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Согласно сообщению, теперь получить рефинансирование в рамках антикарантинного пакета под нулевую процентную ставку смогут субъекты предпринимательства, чей годовой доход не превышал 10 миллионов евро.

Также снимается ограничение максимальной суммы кредита на такое рефинансирование. Ограничивается только сумма государственной поддержки, предоставляемой субъекту предпринимательства, которая совокупно не может превышать 200 тыс. евро за любой трехлетний период.

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Также заемщики получают возможность рефинансировать свои действующие кредиты по ставке 3%, 5%, 7% или 9% годовых в зависимости от категории кредита на срок до 5 лет в сумме до 3 миллионов гривен.

По информации минфина, оба вида рефинансирования становятся доступными для заемщиков, имеющих кредиты в любом банке Украины.

Кроме того, бизнес получит возможность оформить отсрочку по уплате не только тела кредита, но и процентов на обслуживание займа. Такая отсрочка может достигать 9 месяцев и зависит от цели предоставления государственной поддержки.

Напомним, что Кабмин увеличил максимальную сумму Доступного кредита “5-7-9%“ до 3 млн грн.