Новшество от НБУ: украинцы смогут выбрать банк для выплаты зарплаты

В Нацбанке надеются, что это поможет избежать конфликтов между работодателями и работниками.

Национальный банк Украины оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, после введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору.

“Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником относительно права работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы. Она заработает с 1 января 2021 года, чтобы банки и работодатели успели доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы“, - говорится в сообщении НБУ.

По словам заместителя председателя Нацбанка Сергея Холода, работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет.

“Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг“, - считает зампредседателя НБУ.

Напомним, что Ощадбанк планирует закрыть около 500 своих отделений в Украине. Если это произойдет, то количество отделений банка сократится до 1800.

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