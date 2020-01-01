Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Новшество от НБУ: украинцы смогут выбрать банк для выплаты зарплаты

Комментариев: 0
В Нацбанке надеются, что это поможет избежать конфликтов между работодателями и работниками.
Новшество от НБУ: украинцы смогут выбрать банк для выплаты зарплаты
Новшество от НБУ: украинцы смогут выбрать банк для выплаты зарплаты
flickr.com

Национальный банк Украины оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, после введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору.

“Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником относительно права работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы. Она заработает с 1 января 2021 года, чтобы банки и работодатели успели доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы“, - говорится в сообщении НБУ.

По словам заместителя председателя Нацбанка Сергея Холода, работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет.

“Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда, и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг“, - считает зампредседателя НБУ.

Напомним, что Ощадбанк планирует закрыть около 500 своих отделений в Украине. Если это произойдет, то количество отделений банка сократится до 1800.

 

Теги: зарплата, банки, НБУ, финансовые учреждения, работники

Поделись:
Теги: зарплата, банки, НБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь