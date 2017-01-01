Ощадбанк закроет около 500 отделений

Большинство услуг клиенты могут получать онлайн.

Ощадбанк планирует закрыть в Украине около 500 своих отделений в Украине. Если это произойдет, что количество отделений банка сократится до 1800. В банке считают, что большинство клиентов будут пользоваться онлайн-услугами. Об этом сообщила глава наблюдательного совета финансового учреждения Байба Апин в интервью FinClub.

“Как правило, в тех филиалах со старой бизнес-моделью, которые закрываются, сервисов не очень много. У нас сейчас 2400 отделений. По плану должно остаться около 1800-2000. При этом мы акцентируем на том, что клиентам по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы. Как это будет организовано - это другой вопрос“, - сказала она.

Апин акцентировала, что филиал — это один из видов предоставления услуг, которые, также можно получать и онлайн.

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Также она рассказал, что процесс закрытия не будет происходить быстро, каждую ситуацию будут рассматривать в индивидуальном порядке.

Напомним, Нацбанк сравнил зарплаты в Украине и у соседей.

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